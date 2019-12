Na briga pelo Super 8, Unifacisa enfrenta o Brasília neste domingo

By

Após quatro duelos, em São Paulo, contra grandes equipes de tradição no basquete nacional, o Basquete Unifacisa está de volta à Campina Grande para fechar o primeiro turno em casa e brigar pela permanência no G8 do NBB.

Em seu primeiro desafio de volta à Arena, o Basquete Unifacisa enfrenta o Brasília, neste domingo, às 16h, com transmissão pela TV Itararé e Twitter do NBB.

Os ingressos para a partida já estão à venda através do site unifacisa.edu.br/basquete, nos valores de R$40,00 (quarenta) reais Inteira, R$20,00 (vinte) reais Meia-Entrada e R$10,00 (dez) reais crianças de 7 a 12 anos. Crianças menores de seis anos não pagam.

Apôs uma sequência difícil, perdendo apenas por um ponto, em dois jogos decididos nos detalhes (Paulistano e Pinheiros), o time paraibano venceu o São Paulo, parando o melhor ataque do NBB até então.

Agora, o Basquete Unifacisa volta aos seus domínios, tentando manter o bom aproveitamento dentro de casa, na briga para permanecer no Super 8, uma espécie de Copa do Brasil, onde o vencedor garante uma vaga na Basketball Champions League Americas da próxima temporada.

Para o técnico do Basquete Unifacisa, Felipe Santana, o time está em constante evolução e destacou a boa atuação contra adversários considerados grandes no basquete nacional.

“A Unifacisa está em sua primeira edição do NBB e até o momento fez excelentes atuações contra todos os adversários, inclusive contra equipes tradicionais do basquete brasileiro, se considerarmos que se trata de uma equipe que acabou de ser montada, pois sabíamos da enorme diferença que é jogar um NBB em comparação à Liga Ouro, é motivo de muita satisfação para todos nós que fazemos parte do projeto e para aqueles que nos apoiam”, declarou o treinador.

Na melhor temporada de estreia de um time que garantiu o acesso vencendo a Liga Ouro, Unifacisa ocupa a oitava posição da tabela, a frente de equipes tradicionais como Botafogo Minas e Bauru. Agora o time se prepara para uma sequência de 6 jogos dentro em casa.

O técnico Felipe destacou que o apoio da torcida é um diferencial nessa reta final de primeiro turno e ressaltou o crescimento da equipe para uma fase decisiva da tabela.

“Acredito que a torcida seja um fator positivo quando se trata de jogar em casa. Claro que, em termos de resultados, gostaríamos de ter saído com pelo menos mais uma vitória desses últimos quatro jogos. Mas a equipe está num processo de evolução, crescendo a cada partida e se preparando para o momento mais importante da temporada, que é o início dos playoffs”, finalizou.

Fonte: Paraiba Online com Ascom