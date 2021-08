Distribuidoras de gás de cozinha anunciam novo reajuste e preço do produto vai passar dos R$ 105,00 em Patos

Nesta sexta-feira, dia 20, às distribuidoras de gás de cozinha anunciaram que o produto sofrerá mais um reajuste no preço e deve ser de R$ 5,89 a mais no valor do botijão de 13 quilos. Estima-se que o produto oferecido em alguns estabelecimentos deve ultrapassar os R$ 105,00.

As distribuidoras relatam que o reajuste se dará em decorrência da inflação no Brasil e o reajuste salarial dos funcionários que acontece todo mês de setembro. No mesmo mês, o produto poderá sofrer mais um reajuste devido a variação do dólar, pois o governo brasileiro atrelou os preços à moeda internacional desde o então presidente Michel Temer.

Em alguns estados, o botijão de gás de cozinha já passa dos R$ 130,00. Em apenas 12 meses, o preço subiu 30% e houve queda na venda do produto. Os mais atingidos são os pobres que começam a ter dificuldade para comprar e apelam para carvão ou mesmo madeira crua para cozinhar.

Na Paraíba, a distribuidora Brasil Gás fechou as portas, demitiu mais de 60 trabalhadores e passou a operar suas vendas no Porto de Suape, em Pernambuco. A empresa justificou que é mais viável a distribuição no Pernambuco do que no porto de Cabedelo.

Fonte: Plantaodahora/Jozivan Antero – Polêmica Patos