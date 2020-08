Dois tremores são registrados na madrugada desta quinta em Caruaru

Dois tremores de terra foram registrados durante a madrugada desta quinta-feira (27) em Caruaru, no Agreste pernambucano. De acordo com informações do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), o primeiro tremor ocorreu às 3h01 e teve magnitude de 1.9.

O segundo tremor ocorreu por volta das 3h19 e teve magnitude de 1.8. Os eventos foram registrados por estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) operadas pela UFRN.

Segundo o LabSis, é impossível prever como a atividade sísmica vai evoluir.

Mais tremores

Um tremor de terra foi registrado em Caruaru na noite dessa segunda-feira (24), por volta das 23h17. Segundo informações do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o tremor teve magnitude de 1.7 graus na escala Richter.

No domingo também foi registrado um tremor, dessa vez com magnitude de 1.5, por volta das 6h27.

Segundo o geofísico Eduardo Menezes, as informações foram repassadas para a Defesa Civil de Caruaru, que fará um levantamento nos bairros para saber como a população está sentindo os tremores na cidade.

“Essa região de Caruaru já vem registrando desde o início do mês vários eventos pequenos, de baixa intensidade. Estamos avaliando essa atividade em função desse número de sismos, apesar de eles serem pequenos, a gente tem passado para a Defesa Civil que também está acompanhando”, disse o geofísico em entrevista ao portal

