Lucas Ribeiro é anunciado como pré-candidato a vice-prefeito de CG

Anúncio foi feito nesta sexta-feira, 28; Lucas compõe chapa ao lado de

Bruno Cunha Lima.

Lucas Ribeiro, vereador e ex-secretário municipal de Ciência, Tecnologia

e Inovação é pré-candidato a vice-prefeito de Campina Grande ao lado de

Bruno Cunha Lima. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 28, durante um

evento online que contou com a participação de nomes como Romero

Rodrigues, atual prefeito da cidade, além do deputado estadual Tovar

Correia Lima, e da senadora Daniella Ribeiro.

Conforme Bruno Cunha Lima, a escolha de Lucas Ribeiro foi feita levando

em consideração o desempenho do parlamentar, que soma inúmeras

contribuições para Campina, além da forte atuação do partido

Progressistas em importantes conquistas para a cidade, a exemplo do

Complexo Aluízio Campos, da Alça Leste, da superintendência da Caixa

Econômica, dentre outras.

“Tenho a grande honra de anunciar que escolhi Lucas Ribeiro como meu

vice-prefeito para construirmos juntos uma Campina Grande ainda melhor!

Lucas é uma pessoa preparada, que tem um olhar diferenciado para

Campina. Um homem simples, que sabe ouvir. Ao longo dos últimos anos, eu

pude acompanhar suas ações em busca de mais desenvolvimento para a nossa

cidade e para melhorar a vida dos campinenses, e isso me deixou

orgulhoso. E agora estou orgulhoso de ter ele como meu parceiro nesta

campanha”, destacou Bruno Cunha Lima.

Ao agradecer, Lucas destacou seu desejo de contribuir com mais

oportunidades de desenvolvimento e bem-estar para os campinenses.

“Quando eu recebi o convite de Bruno, a primeira coisa que me veio à

mente foi a possibilidade de poder efetivamente fazer muita coisa boa a

favor de Campina, a favor das pessoas. Por isso eu aceitei essa missão

com muito entusiasmo e uma disposição imensa. Sou do trabalho, gosto de

realizar, de criar oportunidades, cresci com esses exemplos e sei o

quanto um vice-prefeito pode ser atuante”, disse o pré-candidato.

Lucas afirmou ainda que Bruno é um líder capaz de realizar uma uma

gestão compromissada com o futuro e cuidando das necessidades do

presente. “Me sinto honrado em me juntar à Bruno enquanto candidato,

porque ele também é uma pessoa que olha para Campina com olhos de

futuro, que tem disposição e capacidade, e eu tenho certeza que juntos

iremos construir uma Campina à altura dos ideais do nosso povo”,

finalizou.

Biografia de Lucas Ribeiro

Lucas Ribeiro, 31 anos, é formado em Direito, especialista em Indústria

e Saúde 4.0 pela Universidade de Deusto (Espanha) e mestrando em

Desenvolvimento Regional na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Atualmente exerce o cargo de vereador e é também presidente municipal do

Partido Progressista. Bem avaliado como um político promissor, Lucas é

um dos jovens que representam a renovação na política da cidade de

Campina Grande. Como parlamentar, já foi autor de 248 matérias, sendo 49

Projetos de Lei, 191 Requerimentos e 8 Projetos de Resolução que

beneficiam diretamente a população de Campina Grande.

Em 2019, Lucas assumiu o desafio de ser secretário municipal de Ciência,

Tecnologia e Inovação, a convite do prefeito Romero Rodrigues. Durante

sua gestão, amplamente reconhecida na cidade, Lucas conseguiu implantar

projetos como o Ciência na Rua, que proporcionou inclusão social e

popularização da ciência; o Espaço 4.0, que viabiliza o desenvolvimento

de habilidades tecnológicas dos jovens, além do Espaço Digital, que

promove a capacitação para o mercado de trabalho 4.0.

Em 2020, Lucas Ribeiro anunciou a construção de uma nova estrutura para

o Parque Tecnológico da Paraíba, localizado em Campina Grande, com

verbas oriundas de emendas da senadora Daniella Ribeiro e do Ministério

da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC). O projeto da nova estrutura

tem como objetivo colocar Campina Grande na rota do desenvolvimento

tecnológico, gerando emprego e renda e qualificando profissionais para

as profissões do futuro.

Fonte: Ascom