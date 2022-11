EM JOÃO PESSOA: Bolsonaristas queimam bandeira de Lula em protesto na BR-101

Com bandeiras e camisas do Brasil, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), começaram a manifestação na tarde desta segunda-feira (31), em frente a loja da Havan e logo em seguida, foram em direção a BR-101, no bairro Costa e Silva, em João Pessoa.

O protesto é contra a vitória do ex-presidente Lula nas eleições deste domingo (30).

Entoando críticas a Lula como o “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”, os manifestantes queimaram uma bandeira com a foto do presidente eleito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar foram até o local para orientar o trânsito e manter a segurança. A PRF informou que a rodovia está liberada.

Fonte: F5