Em um mês o preço da gasolina reduziu 6,79% e chega a R$ 3,78 em Campina Grande

Em menos de 15 dias o preço da gasolina comum reduziu 6,79% em Campina Grande. O preço médio do litro deste combustível que era R$ 4,261 no dia 16 de março passou para R$ 3,972 no dia 31. O levantamento realizado pelo Procon de Campina Grande em 58 postos do município apontou ainda que houve redução em outros combustíveis, a gasolina aditivada (5,55%), o etanol (0,20%), o diesel (5,47%) e diesel S-10 (4,92%), apenas o gás natural não apresentou mudança em seu preço.O campinense que pesquisar pode encontrar gasolina comum vendida a R$ 3,78 nos postos Dallas (São José da Mata), Fechine (Vila Cabral) e Santo Antônio (Três Irmãs). Já o etanol o melhor preço encontrado foi no posto Distrito no bairro Distrito Industrial. Este combustível está sendo comercializado a R$ 3,130.“Não se sabe se é pela redução de preços dada pela Petrobras nos últimos dias junto as refinarias, ou se é pela falta de clientes por causa da quarentena imposta em razão do novo coronavírus, mas o que importa é que o campinense está pagando um preço mais baixo para abastecer os veículos. No entanto continua o conselho, antes de abastecer pesquise, porque mesmo com um preço melhor, a diferença de p