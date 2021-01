Enem 2020: estudantes têm até 29 de janeiro para pedir reaplicação da prova

By

Os candidatos que não puderam participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por motivos de doença infectocontagiosa, como a covid-19, ou por problemas de logística têm até o dia 29 de janeiro para pedir a reaplicação da prova. O Enem 2020, na versão impressa, foi aplicado neste ano, nos dias 17 e 24 de janeiro.

De acordo com o edital, considera-se doença infectocontagiosa covid-19, sarampo, influenza e rubéola, entre outros. Quem ainda não enviou a documentação pode fazê-lo pelo sistema on-line. As provas serão reaplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro.

Quem teve problema de logística também poderá refazer o Enem. O edital traz como esse tipo de problema desastres naturais que afetem a infraestrutura do local de prova, falta de energia elétrica, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou uso de leitor de tela ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

Nesse ano, outro problema também foi considerado, o da superlotação nas salas devido à pandemia. No primeiro dia de prova, alunos em pelo menos 11 cidades foram impedidos de realizar a prova. Também terão direito os estudantes dos estados do Amazonas e de Rondônia. O exame foi suspenso por causa dos impactos da pandemia nesses lugares.

Os pedidos de reaplicação serão analisados pelo Inep. A aprovação ou a reprovação do pedido de reaplicação pode ser consultada na Página do Participante ou pelo telefone 0800 616161. O Inep recomenda, no entanto, que os candidatos façam a solicitação pela internet, na página enem.inep.gov.br.

Fonte: Brasil 61