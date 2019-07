erroviário x Botafogo-PB – Ferrão busca recuperação para disparar na ponta do grupo

Fortaleza, CE, 29 (AFI) – Tentando superar a derrota por 1 a 0 para o Confiança, o Ferroviário tentar disparar na liderança do Grupo A no duelo contra o Botafogo-PB, em partida marcada para este domingo, às 17h, no Estádio Presidente Vargas, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

O time cearense aparece em primeiro, com 19 pontos, contra 16 do Santa Cruz, 15 do Botafogo-PB e 14 do Confiança. A equipe paraibana está motivada após bater o arquirrival Treze por 4 a 2.

RÁDIO TABAJARA ESTARÁ NO CEARÁ

A Rádio Tabajara, de João Pessoa-PB, AM 1110 Khz e FM 105,5 Mhz, estará ao lado do Belo em Fortaleza-CE para a transmissão da partida, que terá narração de Lima Santos, reportagens de Franco Ferreira e o plantão de Aurélio Nunes. Hoje a Tabajara é a rádio mais ouvida na Paraíba e tem a melhor equipe de esportes do Estado. A Rádio Futebol Interior estará em cadeia à partir das 17 horas para levar as emoções do jogo ao internauta mais bem informado da internet.

OLHO NO FERRÃO!

Com a grande responsabilidade de dar sequência ao bom trabalho feito por Marcelo Vilar, o treinador Leandro Campos teve pouco tempo para preparar o Ferroviário. Justamente por isso, e pela boa campanha do time, ele não deve fazer muitas mudanças na escalação.

O certo é que ele tem desfalques importantes, com o meia Janeudo e os atacante Jefferson Caxito e Léo Jaime, todos entregues ao departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Afonso volta de suspensão.

“Precisamos ter atletas suficientes para esses problemas de emergência que vão acontecer dentro da competição, seja por lesão ou por problema de suspensão. A princípio, precisamos de dois jogadores que viriam para somar. Um meia e um atacante”, avaliou Campos na entrevista coletiva de apresentação.

E O BELO?

O técnico Evaristo Piza passou a semana com duas dúvidas para a partida. Uma era em relação ao atacante Clayson, que teve uma inflamação no pé, mas viajou com o grupo para o Ceará e deve estar a disposição. Já o lateral-esquerdo Fábio Alves foi vetado pelo departamento médico e continua de fora. Ou seja, Neuton, que estreou na vitória por 3 a 1 no clássico contra o Treze, continua como titular.

“Vamos procurar manter esse ritmo forte agora para permanecermos firmes no G4. Nosso grupo está muito equilibrado e qualquer vacilo pode nos tirar deste grupo dos quatro primeiros colocados. Precisamos continuar pensando jogo a jogo para levarmos o Botafogo às finais e, na sequência, ao acesso”, avaliou Neuton.

Fonte e Imagem: Agência Futebol Interior