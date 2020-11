By

Estudo deverá identificar cidades intermediadoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) no Brasil lançaram edital para contratar profissionais para a elaboração de estudos voltados ao desenvolvimento das regiões Norte (Amazônia Legal), Nordeste e Centro-Oeste. Os especialistas deverão produzir diagnósticos e propostas para a estruturação de municípios intermediadores, que funcionarão como polos de desenvolvimento regional, de acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).

Os requisitos para candidatura são doutorado em Humanidades ou Ciências Sociais; experiência mínima de cinco anos, após a obtenção do grau de doutor, na preparação de estudos na área do desenvolvimento regional e/ou urbano; e conhecimento avançado em língua inglesa.

A prestação de serviços deve durar até oito meses e o prazo de inscrição vai até 8 de novembro. De acordo com levantamentos do MDR, existem cerca de 140 cidades intermediadoras nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Fonte: Brasil 61