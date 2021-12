Exigência da Anatel obriga operadoras de telemarketing a usar prefixo 0303

By

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou, nesta sexta-feira (10), que, a partir de 2022, empresas que ofertam serviços por telemarketing ativo deverão utilizar o código 0303 no prefixo das chamadas. A medida esteve sob consulta pública durante os meses de agosto e setembro, sendo aprovada pela agência reguladora por meio Ato nº 10.413, publicado no Diário Oficial da União.

‘Quem ama bloqueia’

O código ajuda os consumidores a identificarem quando uma ligação é feita por uma central de telemarketing ativa.

A exigência da Anatel é que as empresas também realizem o bloqueio preventivo das chamadas caso seja solicitado pelo consumidor.

De acordo com o órgão, foram quase cem contribuições de consumidores, empresas e associações de defesa do consumidor e do setor de telecomunicações para estabelecer uma estratégia que deixasse explícito o teor das chamadas.

Por enquanto, a medida afeta apenas ligações telefônicas tradicionais, e as operadoras têm um prazo de 90 dias, para as prestadoras de telefonia móvel, e de 180 dias para as operadoras de telefonia fixa, para se adequar à nova exigência.

A Anatel aproveitou para sinalizar que estuda ampliar a identificação para contatos de marketing feitos via SMS, WhatsApp e outras plataformas.

Fonte: Repercute