F1 confirma mudança de horário nas corridas em 2018

esta quinta-feira, os chefes da Fórmula 1 confirmaram mudanças no horário dos Grandes Prêmios da temporada 2018. A principal alteração será no horário das largadas, que passarão a ser “quebrados”, fazendo com que as corridas comecem dez minutos mais tarde do que o habitual.

O motivo seria poder proporcionar aos fãs uma melhor experiência, já que a mudança permite que o público acompanhe a cobertura pré-prova na TV – isto porque as emissoras costumam iniciar as transmissões em horários chamados “redondos”.

“Graças a essa mudança, os telespectadores serão aproximados das equipes e dos pilotos e aproveitarão plenamente o espetáculo oferecido antes que as luzes vermelhas se apaguem”, disse a categoria em comunicado oficial.

Para algumas provas, as mudanças serão ainda maiores. O GP do Brasil, assim como as corridas europeias, vão começar 1h10min mais tarde do que em 2017. De acordo com a F1, a mudança é motivada por uma pesquisa que indicou a possibilidade de aumentar a audiência caso as provas começassem mais tarde.

Em Interlagos, portanto, a largada passa a ser às 15h10, e não mais às 14h. Nos GPs europeus, via de regra, as corridas passam a começar às 10h10, e não mais no tradicional horário das 9h.

A F1 ainda se preocupou em evitar conflitos de horário com a Copa do Mundo. Dessa forma, o GP da França, começará às 16h10 locais para não coincidir com o jogo entre Inglaterra e Panamá.

Fonte: Gazeta Esportiva