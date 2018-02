UFCG inscreve até segunda para vestibular especial do curso de Educação do Campo

UFCG inscreve até segunda para vestibular especial do curso de Educação do...

Graduação é ministrada no campus Sumé

Encerram-se na próxima segunda feira, dia 5 de fevereiro, as inscrições para o Vestibular Especial 2018.1 para o curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo, do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (CDSA) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Sumé.

Podem se inscrever no vestibular exclusivamente o candidato que tenha realizado o Exame Nacional de Cursos do Ensino Médio (ENEM) em qualquer dos anos 2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017.

Os candidatos também devem atender aos seguintes critérios: atuar na agricultura familiar, ou que seja, dependente de família que realize essa forma de produção; seja empregado rural ou seu dependente; seja assentado da Reforma Agrária ou seu dependente; seja professor em exercício do magistério do ensino fundamental e médio da rede pública ou rede privada de ensino; seja quilombola, cigano ou pescador artesanal; seja integrante de movimento social do campo.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o sítio http://www.ufcg.edu.br/comprov/, preencher integralmente o formulário de inscrição, informando os dados dos documentos de identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Alistamento Militar ou equivalente (para pessoas do sexo masculino); assinalar, após ler atenta e integralmente o edital, sua opção para concorrer ou não às vagas reservadas aos candidatos surdos, observando o atendimento aos requisitos correspondentes a essa opção; enviar, no ato da inscrição, uma fotografia 3×4 recente em arquivo JPG com no mínimo 10kb e no máximo 50kb; e criar uma senha de acesso ao sistema com as características descritas no item; imprimir a GRU (Guia de Recolhimento da União), com o valor total do documento, correspondente à taxa de inscrição; confirmar a Declaração de Carência Socioeconômica, quando for o caso; informar um e-mail válido e o consultar com periodicidade (inclusive a pasta de SPAM ou mecanismos de bloqueio de e-mails), visto que informações importantes durante o período de inscrição serão enviadas para o e-mail informado; e por fim, verificar se a inscrição foi concluída com sucesso.

Todas as informações a respeito do Vestibular estão disponíveis no sítio eletrônico da Comprov/UFCG (http://www.ufcg.edu.br/comprov/).

Fonte: Ascom