Nordestão: embalado por vitórias, CRB “estreia” em casa contra o Confiança

Invicto na temporada, o CRB encara o Confiança nesta quinta-feira (1), às 19h (horário de Alagoas), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O Portal TNH1 e a Rádio Pajuçara FM Maceió – 103,7 acompanham a partida.

Esse é o quinto jogo do Galo neste ano. O Regatas conquistou três vitórias no Campeonato Alagoano e uma no Nordestão. O bom início de campanha gera a expectativa de um grande público no Trapichão nesta noite.

O CRB lidera o Grupo A após vencer o Treze por 2 a 1, fora de casa, na estreia da Copa do Nordeste. Já o Confiança, adversário da vez, empatou com o Santa Cruz em 1 a 1, em Aracaju, e divide a segunda posição com o Tricolor.

Arbitragem

Árbitro Avelar Rodrigo da Silva (CBF/CE), Anderson Moreira de Farias (CBF/CE) e Jaílson Albano da Silva (CBF/CE). Rafael Carlos Salgueiro Lima (CBF/AL).

CRB

Mazola Júnior mantém a estratégia do rodízio no time titular. Como tem dado certo, a tendência é que o treinador volte a mesclar a base da equipe do Alagoano com a do Nordestão.

O Galo deve ir a campo com João Carlos; Ayrton, Flávio Boaventura, Anderson Conceição e Diego; Claudinei, Serginho, Rafael Bastos (Leílson), Edson Ratinho e Willians Santana; Neto Baiano (Marcão).

Confiança

Ailton Silva ainda não venceu neste ano no comando do Confiança. São quatro empates e uma derrota até o momento. A pressão pela primeira vitória é grande e o treinador deve escalar o Dragão com o que tem de melhor.

A provável escalação é com Genivaldo; Arlan, Renato Camilo, Vitor Pio e Radar; Zaquel, Everton, Gilsinho e Raí; Frontini e Iago.

Fonte: TNH1