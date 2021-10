Fala da fundadora do PSD, sobre aproximação de João Azevêdo e Romero, confirma tese levantada há alguns meses por Manoel Ludgério

Fundadora do PSD na Paraíba, a vereadora de Campina Grande e viúva do ex-deputado Rômulo Gouveia, Eva Gouveia, não enxerga ‘constrangimento’ em uma eventual conversa do governador João Azevêdo (Cidadania) com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, sobre as eleições de 2022. A fala de Eva reforça a tese levantada pelo deputado estadual Manoel Ludgério, em 16 de Agosto de 2021.

“Vivemos um momento diferente, João Azevedo e Romero, são homens de diálogos, o Prefeito Bruno tem transitado com pleitos junto ao executivo estadual, isto é saudável, civilizado, mas são demonstrações de que vivemos e precisamos avançar para uma politica moderna”, disse o parlamentar. “Nada mais saudável para a PB, oferecer ao Brasil, exemplo de que é possível os diferentes convergirem para o bem comum”, disse o deputado na época

A avaliação acontece horas após o gestor estadual afirmar não ter “nenhum problema com Rodrigues”. Procurada pelo Blog de Walisson Bezerra, Eva afirmou que “não há constrangimento em duas lideranças conversarem”

“Qual problema há em Romero que foi vereador, presidente de Câmara, deputado estadual, deputado federal, prefeito de uma cidade do porte de Campina, em conversar com governador João?”, disse, prosseguindo.

“No PSD a nossa maior liderança política é Romero, nosso maior quadro, um homem de diálogo, de conversa. Romero é, assim como Romulo foi, um político nato, que dialoga com as realidades de uma nova legislação, sobre as mudanças no modelo eleitoral e isso não é constrangimento. Muito pelo contrário”, frisou.

Eva Gouveia pontuou que o ex-prefeito tem mantido diálogo com lideranças de todo estado.

“Hoje Romero tem conversado muito com prefeitos, vices, vereadores, dirigentes partidários e é um homem que conversa com muita gente. Tem ido bastante a Brasília, inclusive, para conversar com líderes políticos nacionais, sobretudo do nosso partido. Isso é fazer a boa política. Como ele diz, ninguém fala por ele, qualquer posição ou diálogo é muito transparente com ele. Romero é tranquilíssimo”, finalizou.

