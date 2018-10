Feira do Produtor da Emater funciona nesta sexta-feira

A Feira do Produtor que acontece toda sexta-feira no pátio da Emater, localizada na BR-230, na estrada de Cabedelo, funcionará normalmente mesmo no ferido nacional, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

A decisão foi anunciada pelo coordenador-geral das Feiras da Agricultura Familiar da Emater, Severino Henriques de Lima, em atendimento aos agricultores familiares que comercializam seus produtos.

Produtos agrícolas

Os agricultores familiares participantes da Feira do Produtor da Emater, empresa integrante da Gestão Unificada Emepa/Interpa/Emater (GU), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), são integrantes da Associação do Agronegócio da Região de João Pessoa (Agroa), e comercializam, em média, 40 toneladas mensais de produtos agrícolas vindos diretamente do campo em mais 90 barracas padronizadas.

Oportunidade

A Feira do Produtor garante mercado para os produtos de famílias agricultoras em diversos municípios assistidos pela Emater. São mais de mil consumidores que adquirem produtos de boa qualidade, já que não há interferência de atravessadores.

Fonte e Imagem: Portal Correio