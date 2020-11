FNDE libera R$ 73,8 milhões para transporte escolar

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) liberou R$ 73,8 milhões a estados e municípios para fortalecimento do transporte escolar. Os recursos são referentes à décima parcela do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). Segundo o Ministério da Educação, a verba garante a manutenção das ações voltadas para o transporte dos estudantes, mesmo sem aulas presenciais na rede pública de ensino por conta da pandemia de Covid-19.

A liberação é automática e o depósito em conta corrente ocorre em até 72 horas após a liberação. Ao longo do ano, são repassadas dez parcelas do programa, de fevereiro a novembro. São beneficiados os entes federados que possuem estudantes da educação básica pública residentes nas zonas rurais. Para receber os recursos, estados e municípios precisam manter as prestações de contas do transporte escolar em dia.

Os valores detalhados destinados a cada beneficiário podem ser conferidos no portal eletrônico do FNDE, em liberação de recursos.

Fonte: Brasil 61