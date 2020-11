TSE reforça orientações de prevenção a COVID-19 durante votação

Faltando seis dias para o início das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral reforça os cuidados a serem tomados no dia como prevenção ao coronavírus. Uma providência é a higienização das mãos, além do usa a máscara, no dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro onde houver segundo turno. Outra orientação é sair para votar sabendo previamente onde fica a sua seção eleitoral.

É importante que o eleitor busque essa informação com antecedência, já que em alguns estados o número de locais de votação foi reduzido.

A informação está no Portal do TSE: clique na aba superior, no menu “Eleitor e eleições” e, em seguida, selecione “Título eleitoral”. Depois, faça a consulta pelo nome do eleitor ou pelo número do título.

Ao fazer a consulta, o eleitor obterá o número de sua inscrição eleitoral, da zona eleitoral e do local de votação, com endereço completo.

