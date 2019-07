Forró Campina será a atração do próximo sábado na Vila do Artesão

A Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), confirmou o retorno da ações do Forró na Vila à partir próximo sábado, dia 03 de agosto, tendo como atração o trio Forró Campina. O arrasta pé, com entrada gratuita, acontecerá a partir das 14h na Praça de Alimentação da Vila do Artesão, em Campina Grande.

As ações do projeto tiveram uma breve pausa, para descanso dos funcionários da Vila do Artesão, após os 31 dias de festa do Maior São João do Mundo, período em que a Vila recebeu cerca de 30 mil visitantes ao longo de todo o festejo junino. O presidente da Amde, vereador licenciado Nelson Gomes Filho, explicou o motivo do recesso e falou sobre o retorno das ações.

“Ao final do Maior São João do Mundo deixamos claro que nossos colaboradores e os próprios artesãos precisavam de uma folga, considerando que foram 31 dias de ações ininterruptas. Por isso suspendemos as ações, durante dois finais de semana, mas agora iremos voltar com toda qualidade e alegria que somente a Vila do Artesão sabe oferecer aos visitantes”, destacou.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão pode aproveitar o espaço público para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande e degustar a melhor comida regional. São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos.

A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado e fica localizada na avenida Almeida Barreto, s/n – São José, Campina Grande.

As divulgações das atrações das ações do Forró na Vila sempre acontecem ao longo da semana, através dos canais oficias de informação da Prefeitura e das redes sociais da Vila do Artesão, tanto no facebook.com/viladoartesaocg quanto Instagram @viladoartesaocg.