Vereador destaca como será a próxima sessão da CPI dos Combustíveis na CMCG

O vereador e presidente da CPI dos Combustíveis na Câmara Municipal de Campina Grande, Alexandre do Sindicato (PHS), afirmou que nesta terça-feira (30) os integrantes da Comissão vão se reunir para definir quais serão as próximas etapas.

Ele destacou que não existe interesse por parte da CPI de convocar o Sindicato de Revendedores de Combustíveis, pois o discurso deles já é conhecido.

Segundo Alexandre, a CPI pretende convocar dois postos de combustíveis para participar da próxima sessão, que vai acontecer no dia 12 de agosto.

Ele ainda disse que é preciso realizar um confronto entre as informações fornecidas pelos revendedores de combustíveis e pelas distribuidoras.

– Ao término da sessão de hoje, a CPI fará uma reunião para definir as estratégias futuras. No dia 12 vamos contar com a presença dos proprietários de dois postos de Campina Grande – disse.

As informações foram concedidas à Rádio Panorâmica FM.

Fonte: Araújo Neto