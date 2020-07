By

FPF antecipa reinício do Paraibano e convoca reunião para esta quinta-feira (9)

O reinício do Campeonato Paraibano de 2020 foi antecipado. O jogo entre Botafogo da Paraíba e Campinense, que estava programado para o próximo dia 18, será disputado um dia antes. A informação foi confirmada pelo gerente executivo da Federação Paraibana de Futebol (FPF), Otamar Almeida.

A justificativa para antecipar o jogo, considerado decisivo para os dois times, é para atender a logística do Botafogo na Copa do Nordeste. Pela tabela da competição regional, o time botafoguense tem partida programada para o dia 21, contra o Vitória-BA, no enceramento da primeira fase.

De acordo com as informações do dirigente da Federação, outras mudanças nas datas das duas últimas rodadas da competição estadual também devem acontecer. Para isso, a FPF está convocando os dirigentes dos clubes para uma reunião, que acontece nesta quinta-feira (9), às 15h.

Fonte: Portal Correio