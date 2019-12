Gabigol exalta atuação do Flamengo contra o Liverpool: ‘Não teve diferença alguma’

O Flamengo perdeu para o Liverpool, neste sábado (21), na final do Mundial de Clubes. Ainda assim, a derrota por 1×0 está sendo exaltada pelos envolvidos como uma boa atuação da equipe brasileira, que criou chances e poderia ter tido um desfecho favorável. Gabigol é um desses que preferiu elogiar o desempenho rubro-negro.

Logo após a partida, na zona mista, o centroavante deixou claro que gostou da atuação e que crê que o Rubro-Negro demonstrou que pode jogar de igual para igual com as melhores equipes do mundo.

“Eu acho que foi uma grande partida. Quem viu esse jogo ficou muito feliz, especialmente o povo brasileiro, que falava muito dessa diferença, mas não teve diferença alguma. Jogamos de igual para igual. Em algumas partes do jogo, fomos superiores. Criamos chances até o último minuto, mas também eles tiveram a chance deles, fizeram. Jogamos de igual para igual com, talvez a melhor equipe do mundo.”

Além disso, quando perguntado a respeito de seu futuro, Gabriel admitiu que ainda não pensou muito nisso e que, agora de férias, prefere descansar antes de ter qualquer tipo de conversa sobre sua permanência no Flamengo.

“Confesso que deixei tudo com meus pais e empresários. Em nenhum momento, me meti nisso. Fui sincero com o Marcos desde a primeira vez que ele me chamou para conversar. Estamos cansados e agora temos um voo de 15 horas de volta. Te confesso que agora é descansar e poder conversar quando der, com muita calma e tranquilidade.”

Por fim, Gabigol também analisou o seu 2019, indicando que foi o melhor ano de sua carreira profissional. Artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o atacante apontou que se surpreendeu um pouco com o nível das atuações.

“Sim, te confesso que individualmente talvez não esperasse que fosse ser tanto assim. O que eu queria era ser campeão com o Flamengo e quebramos recorde atrás de recordes. Mostramos que somos o melhor time do Brasil, jogamos de igual para igual com uma grande equipe [Liverpool]. Então foi um ano muito especial para mim e para o Flamengo.”

Gabigol está emprestado ao Flamengo até o fim deste ano. Com direitos pertencentes à Internazionale, o atacante ainda não tem futuro definido. Entretanto, o Rubro-Negro já negocia com a equipe italiana para adquirir o camisa 9 em definitivo.

Fonte: Esporte Interativo