Golpe do ‘Don Juan’: mulher é vítima e tem prejuízo de R$ 100 mil, na Paraíba

Golpe do ‘Don Juan’: mulher é vítima e tem prejuízo de R$...

A mulher que preferiu não se identificar, teve várias contas digitais abertas e empréstimos consignados feitos após se envolver com um homem, em João Pessoa.

Em denuncia a policia, a vítima contou que passou três meses em um relacionamento com o suspeito, de 38 anos, e disse que várias contas digitais foram abertas, além dele ter feito empréstimos consignados em seu nome.

“Ele abriu contas em bancos digitais. Não me falou nada e usou todo o limite do cartão. Também fez consignados”, disse.

A mulher ainda informou que o prejuízo ultrapassa os R$ 100 mil e que 80% do seu salário está comprometido por conta das despesas realizadas pelo ex-namorado. A vítima disse que prestou Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada da Mulher, no bairro do Geisel.

Além dessa mulher, o homem também manteve um relacionamento amoroso com outra vítima por um mês. Em entrevista, ela contou que foi convencida a abrir contas digitais para obter mais facilmente um financiamento para aquisição da casa própria.

Na última segunda-feira (4), a mulher recebeu vários cartões de crédito sem ter realizada a solicitação e disse que o ex-namorado vinculou as contas no celular dele, impedindo o acesso da vítima as faturas. A vítima também foi até a Delegacia da Mulher, onde prestou um Boletim de Ocorrência. Além disso, já foi feita uma representação criminal através de um advogado.

Fonte: F5