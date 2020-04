Governador João Azevedo descumpre promessa e prazos para pagamentos de tributos não foram adiados

By

O deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa, Eduardo Carneiro (PRTB), fez um apelo para que o governador João Azevedo unifique o discurso com as ações dentro do governo.

O parlamentar lamentou que mesmo o governador tendo anunciado uma série de medidas econômicas, como dilatação de prazos para pagamento de tributos, a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Gerência Executiva de Fiscalização de Tributos Estaduais, comunicou que as empresas precisam ficar “atentos ao prazo de vencimento das faturas, pois não haverá dilação tampouco suspensão de prazo para o respectivo pagamento”.

O comunicado, que encontra-se no site institucional, ainda informa: “A Gerência acrescenta ainda que o pagamento das referidas faturas não está contemplado na dilação nem na suspensão de prazos constantes no decreto estadual nº 40.171/2020 e na portaria nº 00060/2020/sefaz”

“Fica difícil quando o discurso não se alia à prática. Neste caso, o grande prejudicado é o empreendedor que vem sofrendo com essa crise e ainda é pressionado pelo Governo para pagar tributos dentro do prazo, mesmo com a promessa de que os prazos seriam estendidos”, disse.

Fonte: Paraíba Rádio Blog