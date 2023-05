Governador João Azevêdo já admite disputar o senado em 2026

Durante entrevista concedida nesta quinta-feira (4), em João Pessoa, o governador João Azevêdo admitiu a possibilidade de disputar o Senado Federal na eleição de 2026. Ele classificou a possibilidade como a mais provável para seu futuro político.

“Claro meu nome está posto, não existe dúvidas, até porque só tem três alternativas: ou saio da política, ou vou ser federal ou senador. É provável! E por que eu digo que é provável? Porque será uma análise de conjuntura”, disse o governador.

O chefe do executivo paraibano disse preferir focar a sua gestão nas questões administrativas, adiantando que a discussão sobre a conjuntura política ficará para mais próximo do momento eleitoral. “O foco é cuidar do estado, é fazer gestão. As coisas só acontecem se você tiver, durante um determinado período, realizado um trabalho possível de capitalizar futuramente. Esse segundo mandato vai ser melhor que o primeiro, mas essa discussão de chapa não será agora”, finalizou.

O nome de João Azevêdo para o Senado foi ventilado pela primeira vez pelo deputado estadual Tião Gomes. Mas, essa é a primeira vez que o governador admite a possibilidade.

