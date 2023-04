By

Papa Francisco pede diálogo diante da situação ‘grave’ no Sudão

O papa Francisco pediu neste domingo “diálogo” diante da “grave” situação no Sudão, onde combates mortais entre o exército e os paramilitares ocorrem há mais de uma semana.

“Infelizmente, a situação no Sudão continua grave, por isso renovo meu apelo para que a violência cesse o mais rápido possível e o caminho do diálogo seja retomado”, disse ele durante sua tradicional oração dominical na Praça de São Pedro no Vaticano.

“Convido a todos a rezar por nossos irmãos e irmãs sudaneses”, acrescentou o pontífice argentino.

A violência nestepaís do nordeste africano eclodiu em 15 de abril entre dois generais governantes que deram um golpe em 2021. Os confrontos acontecem principalmente em Cartum, a capital, e na região de Darfur, no oeste do país.

Até agora, os confrontos deixaram mais de 420 mortos e 3.700 feridos no país de cerca de 45 milhões de habitantes, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS). Vários países iniciaram operações para evacuar seus cidadãos presos, como Estados Unidos, França ou Turquia.

Fonte: F5