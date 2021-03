Governador João Azevêdo recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

By

O governador João Azevêdo compareceu, nesta segunda-feira (22), ao Santuário Mãe Rainha, em João Pessoa, local onde recebeu a primeira dose da vacina Coronavac. A imunização do público alvo entre 65 e 69 anos foi iniciada hoje na Capital paraibana, após a a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizar a distribuição das 91.150 doses enviadas à Paraíba nesse fim de semana.

Com 67 anos, o chefe do Executivo estadual destacou a representatividade do momento e a importância da vacinação. “É uma alegria muito grande estar aqui e ser vacinado e o meu sonho e expectativa é de que todos os paraibanos sejam vacinados o mais rápido possível”, comentou.

Ele também ressaltou o esforço para que mais imunizantes cheguem à população. “Nós estamos lutando para que mais vacinas cheguem para que mais pessoas sejam imunizadas. Esse é um momento importante, mas não paramos por aqui. Estamos no meio dessa guerra e a vacina é a única arma que temos contra essa doença terrível”, concluiu.

Até o momento, a Paraíba já distribuiu 579.108 doses das vacinas contra a Covid-19 para todos os municípios paraibanos, de acordo com o critério estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Fonte: Ascom