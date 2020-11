IBOPE aponta 2º turno entre Cícero e Nilvan em João Pessoa

By

Pesquisa Ibope divulgada pela TV Cabo Branco neste sábado (14) aponta os seguintes percentuais de intenção de votos válidos para a Prefeitura de João Pessoa nas Eleições 2020:

Cícero Lucena (PP): 27%

Nilvan Ferreira (MDB): 19%

Ruy Carneiro (PSDB): 16%

Edilma Freire (PV): 12%

Ricardo Coutinho (PSB): 10%

Wallber Virgolino (PATRIOTA): 9%

João Almeida (SOLIDARIEDADE): 3%

Raoni (DEM): 2%

Camilo Duarte (PCO): 1%

Rafael Freire (UP): 0%

Anísio Maia (PT), Rama Dantas (PSTU), Ítalo Guedes (PSOL) e Carlos Monteiro (REDE) não foram citados.

O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. Um candidato é eleito no 1º turno se obtiver 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial.

As perguntas cujas somas das porcentagens não totalizam 100% são decorrentes de arredondamentos ou de múltiplas respostas.

Evolução

Em relação aos votos válidos do levantamento anterior do Ibope, de 22 de outubro:

Cícero Lucena foi de 26% para 27%;

Nilvan Ferreira se manteve com 19%;

Ruy Carneiro foi de 11% para 16%;

Edilma Freire foi de 11% para 12%;

Ricardo Coutinho foi de 12% para 10%;

Wallber Virgolino foi de 12% para 9%;

João Almeida foi de 4% para 3%

Raoni se manteve com 2%;

Camilo Duarte não foi citado na segunda pesquisa e foi para 1%;

Rafael Freire não foi citado na segunda pesquisa e foi para 0%;

Anísio Maia tinha 2% e não foi citado nesta pesquisa;

Ítalo Guedes tinha 1% e não foi citado nesta pesquisa;

Rama Dantas tinha 0% e não foi citada nesta pesquisa;

Carlos Monteiro se manteve sem ser citado.

Votos totais

Cícero Lucena (PP): 22%

Nilvan Ferreira (MDB): 15%

Ruy Carneiro (PSDB): 13%

Edilma Freire (PV): 10%

Ricardo Coutinho (PSB): 8%

Wallber Virgolino (PATRIOTA): 7%

João Almeida (SOLIDARIEDADE): 3%

Raoni (DEM): 2%

Camilo Duarte (PCO): 0%

Rafael Freire (UP): 0%

Branco/Nulo: 12%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Anísio Maia (PT), Rama Dantas (PSTU), Italo Guedes (PSOL) e Carlos Monteiro (REDE) não foram citados.

Em relação aos votos totais no levantamento anterior do Ibope, de 22 de outubro:

Cícero Lucena foi de 21% para 22%;

Nilvan Ferreira se manteve com 15%;

Ruy Carneiro foi de 9% para 13%;

Edilma Freire foi de 9% para 10%;

Ricardo Coutinho foi de 10% para 8%;

Wallber Virgolino foi de 10% para 7%;

João Almeida se manteve com 3%;

Raoni foi de 1% para 2%;

Camilo Duarte não foi citado na segunda pesquisa e foi para 0%;

Rafael Freire não foi citado na segunda pesquisa e foi para 0%;

Anísio Maia tinha 1% na segunda pesquisa e não foi citado nesta;

Rama Dantas tinha 0% na segunda pesquisa e não foi citada nesta;

Ítalo Guedes tinha 0% na segunda pesquisa e não foi citado nesta;

Carlos Monteiro se manteve sem ser citado;

Brancos e nulos foram de 13% para 12%;

Indecisos se mantiveram com 7%.

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Os percentuais foram os seguintes:

Ricardo Coutinho (PSB): 50%

Cícero Lucena (PP): 31%

Ruy Carneiro (PSDB): 18%

Nilvan Ferreira (MDB): 16%

Anísio Maia (PT): 14%

Wallber Virgolino (PATRIOTA): 13%

Edilma Freire (PV): 10%

João Almeida (SOLIDARIEDADE): 9%

Raoni (DEM): 9%

Rama Dantas (PSTU): 8%

Rafael Freire (UP): 8%

Carlos Monteiro (REDE): 7%

Camilo Duarte (PCO): 7%

Ítalo Guedes (PSOL): 7%

Poderiam votar em todos: 2%

Não sabem ou preferem não opinar: 10%

Os entrevistados podiam apontar mais de uma resposta, por isso a soma dos fatores apontados é de mais de 100%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Cabo Branco.

Sobre a pesquisa

Margem de erro: 4 pontos percentuais para mais ou para menos

Quem foi ouvido: 602 eleitores da cidade de João Pessoa

Quando a pesquisa foi feita: 12 a 14 de novembro

Número de identificação na Justiça Eleitoral: Nº PB 09109/2020

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

Fonte: Primeiras Notícias