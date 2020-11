Ultima pesquisa DataVox aponta segundo turno entre Bruno Cunha Lima e Ana Cláudia em Campina Grande; confira os números

Os números apontam segundo turno entre Bruno Cunha Lima e Ana Cláudia Vital. Bruno obteve 41,2% das intenções de voto e Ana Cláudia somou 22,7% das intenções.

Foi divulgada, neste sábado (14), a última pesquisa DataVox antes do primeiro turno das Eleições Municipais 2020 em Campina Grande. Os números apontam segundo turno entre Bruno Cunha Lima e Ana Cláudia Vital. Bruno obteve 41,2% das intenções de voto e Ana Cláudia somou 22,7% das intenções.

A pesquisa DataVox/PBAgora foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) no dia 8 de novembro, com o código PB-08344/2020. Foram entrevistadas 600 pessoas, no dia 11 de novembro. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

Confira os números da pesquisa DataVox:

Bruno Cunha Lima (PSD) – 41,2%

Ana Cláudia Vital (Podemos) – 22,7%

Inácio Falcão (PCdoB) – 15,8%

Artur Bolinha (PSL) – 3,7%

Olímpio Rocha (PSOL) – 2,2%

Indecisos – 8%

Brancos e nulos – 6,4%

