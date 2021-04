Incêndio causa estragos em casa no Bairro do Verdejante em Campina Grande

Na noite desta segunda, 26/04, o 2⁰ BBM atendeu a uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Jardim Verdejante em Campina Grande.

Na ocasião 02 (duas) equipes de Combate a incêndio, 01 (uma) de Resgate (ambulância) e 01 (uma) de Suporte Logístico foram até o local juntamente com a Comandante de Socorro da Unidade (CSU) do dia e o Supervisor de Área do dia para gerenciamento do sinistro.

O fogo se iniciou no quarto e envolveu um vazamento de GLP (gás de cozinha) que alastrou o incêndio pela residência. Rapidamente, as equipes debelaram as chamas, impedindo sua propagação pela vizinhança.

Houve apenas danos materiais. Não houve vítimas.

Fonte: Ascom