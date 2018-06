Inscrições para Simpósio Paraibano de Jornalismo superam as expectativas e serão encerradas antecipadamente

A grande procura dos participantes pelo 1º Simpósio Paraibano de Jornalismo superou as expectativas da organização do evento e, para garantir a acomodação adequada de todos, devido à capacidade de público do Auditório 2 da Central de Integração Acadêmica da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), no Câmpus de Bodocongó, em Campina Grande, local do evento, as inscrições serão encerradas antecipadamente.

Assim, quem ainda não se inscreveu tem até as 23h59 desta quinta-feira (7) para efetivar inscrição através do site http://sindjorpb.com.br/. Os participantes receberão certificado com carga de 8 horas/aula. O simpósio será realizado no dia 16 de junho, em uma promoção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Paraíba (SINDJORPB), em parceria com a Coordenadoria de Comunicação (CODECOM) da UEPB.

O evento terá como tema central “Os desafios da profissão na era da instantaneidade da comunicação e as políticas sindicais”. Minicurso, palestra, mesa redonda e relato de experiência integram a programação do Simpósio. O credenciamento começa as 8h, seguido de apresentação cultural para recepcionar os participantes. Às 9h acontece a abertura oficial, com as boas-vindas do jornalista Land Seixas, presidente do SINDJORPB. Às 9h30, será debatido o tema “O jornalismo diário e os desafios das mídias digitais”, com o professor Fernando Firmino, da UEPB.

“Relações de trabalho em Assessoria de Imprensa e fraudes contra o profissional jornalista” será o tema da mesa redonda que contará com a participação dos professores Cidoval Morais (UEPB), Hipólito Lucena (UEPB) e Socorro Palitó (UEPB), além do publicitário Emerson Saraiva (Coletivo DigitAll). A atividade terá a mediação do jornalista Márcio Rangel.

No turno da tarde, será proferida a palestra “Organização sindical e a realidade administrativa do SINDJORPB”, com a participação de Wilton Maia Velez, presidente do STIUPB, e do jornalista Land Seixas. Na sequência, haverá ainda o relato de experiência com o tema “Empreendedorismo feminino na Comunicação”, com a participação das idealizadoras da multiplataforma comunicacional “Por Elas”.

Após essa atividade será oferecido um coffee-break aos participantes e feitas as apresentações da diretoria do SINDJORPB, do novo site da entidade e do calendário anual de eventos da categoria. À noite, no Sítio São João, acontece a confraternização do evento, com o “Esse forró dá pauta!”. Outras informações sobre a iniciativa podem ser solicitadas através do email sindjorpb@gmail.com.

Fonte: Ascom