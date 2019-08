Irreconhecível, Confiança perde para o Treze, e deixa possível classificação para última rodada

A torcida foi chamada e compareceu. Mas não diantou. O Confiança não fez um bom jogo, aliás passou longe disso, e perdeu para o Treze em plena Arena Batistão. O time sergipano até tentou pressionar, mas não teve sucesso pela boa marcação imposta pelos paraibanos. No segundo tempo, prevaleceu as mexidas dos técnicos. Diego Ceará, ex-Dragão, participou do lance que resultou no gol contra de Thiago Ennes. Já sem forças e desorganizado, o time proletário se jogou à frente em busca do empate, mas nada adiantou.

Como fica?