João Azevêdo nomeia a mais votada da lista tríplice, Célia Regina, para reitora da UEPB

O governador João Azevêdo nomeou a nova reitora da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), professora Célia Regina Diniz, e a vice-reitora, professora Ivonildes da Silva Fonseca, que encabeçam a lista tríplice resultante da consulta feita junto à comunidade universitária. O ato da nomeação será publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (11).

As professoras Célia Regina Diniz e Inovildes Fonseca obtiveram um percentual de 44,54% do total de votos da comunidade universitária da UEPB, recebendo 388 votos dos docentes, 283 dos técnicos administrativos e 2.027 dos discentes no dia da consulta prévia, realizada em 21 de outubro. Elas terão um mandato de quatro anos 2021-2024.

Definida pelos Conselhos Universitário (Consuni) e de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), a lista tríplice também integra os nomes do professor Carlos Enrique Ruiz Ferreira e da professora Maria Isabelle Silva Dias Yanes, que alcançaram 20,97% dos votos, ficando em 2º lugar; e do professor José Etham de Lucena Barbosa e professora Val.

Fonte: Ascom