João Doria é diagnosticado com covid-19 e cumpre isolamento social

O governador João Doria foi diagnosticado com covid-19, na manhã desta quarta-feira (12), e cumpre isolamento social em sua casa. A informação foi confirmada pelo vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Por meio de sua conta no Twitter, João Doria confirmou que obteve o diagnóstico positivo para a doença após a realização de seis testes e afirmou estar assintomático. “Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com covid-19.”

“Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença.”

“Todos nós pedimos para que ele possa continuar assintomático nos próximos dias. Estarei aqui na condição de vice-governador transmitindo as informações. Nesse momento, o governador não pedirá licença do cargo porque não vemos necessidade. De sua casa, continuará dando as orientações para sua equipe de trabalho”, afirmou o vice-governador.

Segundo Garcia, todas as pessoas que conviveram com o governador nos últimos 15 dias e por um período de mais de 15 minutos, em uma proximidade de menos de um metro, deverão passar pelos testes para diagnosticar a covid-19. “Isso será feito, cumprindo protocolo, se algum deles testar positivo farão isolamento, mas essas pessoas já estão em quarentena prévia e preventiva. Os testes sendo realizados, eles passarão a ter os resultados”, afirmou o vice-governador.

Fonte: R7 por Fabíola Perez