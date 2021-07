Joice Hasselmann surge com fraturas, hematomas e fala em possível atentado

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) surgiu com cinco fraturas no rosto, sendo duas delas no nariz e as outras no seios da face, uma na coluna (vértebra C7) e dois dentes quebrados. Além disso, existe um abaulamento na cabeça, mas sem comprometimento da parte interna do crânio. Os joelhos estão roxos, assim como parte da costela esquerda, abaixo do seio, e um ombro machucado. Um rasgo no queixo foi selado com cola cirúrgica. Ela diz não se lembrar do que aconteceu.

Em entrevista exclusiva ao SBT, a parlamentar suspeita de ter sofrido um atentado, mas não descarta a hipótese de ter passado mal e caído no chão. Ela afirmou à reportagem que na noite de sábado (17) estava sozinha em seu quarto, no apartamento funcional em um prédio ocupado por parlamentares, em Brasília. A última coisa que diz se lembrar é do capítulo da série Ressurection (Ressurreição), disponível na plataforma Netflix, que estava maratonando. Depois disso, acordou já no domingo caída entre o banheiro e o quarto em uma poça de sangue, conforme relatou à reportagem.

Após acordar confusa, ligou para amigos médicos, para dentistas e seus funcionários comunicaram à equipe de segurança, que informou a Polícia Legislativa. Ainda no domingo foi hospitalizada para fazer exames. Ela disse que chegou a tomar remédios para dormir, mas que isso ela faz rotineiramente há vinte anos, por sempre enfrentar problemas para dormir. Ela descartou a hipótese desse medicamento a ter dopado ao ponto de não lembrar do que ocorreu. Nada da casa foi levado.

Fonte: Portal T5