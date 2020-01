Jorge Jesus tenta convencer meia francês ex-PSG a jogar no Flamengo, diz jornal

By

Jorge Jesus tenta convencer meia francês ex-PSG a jogar no Flamengo, diz...

O Flamengo está atrás de outra estrela europeia para seu elenco. Segundo matéria desta terça-feira (31) do jornal francês L’Équipe, Jorge Jesus quer o meia Hatem Ben Arfa no time rubro-negro.

O francês está sem time após fim do vínculo com o Rennes em julho de 2019.

O Galatasaray, da Turquia, é outra equipe que quer os serviços do ex-jogador do PSG, Newcastle, Olympique de Marselha e seleção francesa. No entanto, o jogador não demonstrou o menor interesse em nenhuma das duas equipes.

O Lyon, time que o jogador defendia quando subiu para a categoria profissional, é outra equipe que deseja Ben Arfa.

O meia é avaliado pelo Transfermarkt em 6 milhões de euros (R$ 24 milhões) nesta virada de ano, mas já chegou a valer € 14 milhões (R$ 63 milhões) no auge de sua carreira, em 2016, quando defendia o Paris Saint-Germain.