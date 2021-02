Jornalista Assis Costa morre em Campina Grande; velório acontece no Campo Santo da Paz

Morreu o jornalista e ex-vereador de Campina Grande, Francisco de Assis Costa, na madrugada deste domingo (15), na Clínica Santa Clara, em Campina Grande, onde ele esteve internado há algumas semanas. O velório está programado para acontecera partir das 9h no Campo Santo Parque da Paz e o sepultamento será às 17h30 no mesmo local.

Conforme dados repassados pela também jornalista Larissa Sonally, filha de Assis, em breve comunicado, tudo está confirmado.

“Com pesar, comunico o falecimento do meu pai, Francisco de Assis Costa. Deus e o Manto Sagrado de Maria adornem e acolham nos vossos braços! Um filho amado, um pai fantástico, um irmão carinhoso, amigo de verdade e um profissional exemplar. Que Deus o acolha na vida eterna”, escreveu Larissa.

Jornalista com passagem por diversos veículos de comunicação, Assis Costa disputou algumas eleições, sendo eleito vereador em Campina Grande no ano de 1992 pelo antigo PFL.

Foi amigo muito próximo do recentemente falecido José Maranhão, chegando a ser auxiliar do político quando governador. Servidor concursado, ele era auditor fiscal.

Assis Costa foi internado em novembro para retirada de cálculos da vesícula. Durante o procedimento foi descoberto um câncer de pâncreas.

PESAR

O prefeito Bruno Cunha Lima emitiu nota de profundo pesar, pela morte do jornalista, radialista, advogado, auditor fiscal e ex-vereador Francisco de Assis Costa, na manhã desta segunda-feira, 15, na Clínica Santa Clara.

Assis faleceu por complicações no organismo, após cirurgia a que se submeteu para retirada da vesícula biliar.

“Homem de princípios e múltiplos talentos, Assis Costa deixou em sua passagem pela imprensa uma marca de seriedade, senso jornalístico apurado e reconhecida coragem pessoal”, destaca Bruno Cunha Lima em sua nota, na qual lembra também a trajetória de sucesso do profissional de jornal impresso, rádio e TV de Campina Grande do então Grupo Associados.

Fonte: É Notícia