Jovem é alvejada a tiros no Sertão da Paraíba; ex-companheiro é suspeito e está sendo procurado

A Polícia Militar está à procura do ex-presidiário, Sebastião de Sousa Cunha, 38 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira, Wigna Ferreira de Oliveira, 31 anos. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 1º de julho, na Rua Coronel Justino Fernandes, centro de Malta, no Sertão da Paraíba.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a vítima foi atingida por vários tiros que atingiram de raspão os braços, pernas e a boca. Wigna Ferreira foi socorrida para o Complexo Hospitalar Regional de Patos.

Segundo a polícia, testemunhas disseram que viram o ex-presidiário fugindo do local do delito em um veículo Golf, de cor vermelha, com destino a Condado, que fica na mesma região. Diligências foram realizadas, porém Sebastião de Sousa não foi localizado.

Fonte: Patos Verdade