Juiz torna réu empresário suspeito de matar o radialista Joacir Oliveira Filho

O juiz Bartolomeu Correia Lima, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande, recebeu a denúncia contra o empresário acusado de matar o radialista Joacir Oliveira Filho, de 35 anos, em Campina Grande. Com isso, o suspeito se tornou réu no processo.

Roberto Vicente Correia

Roberto Vicente Correia, segundo os autos do processo, atirou no radialista no dia 30 de maio deste ano, em um restaurante de Campina Grande. O crime foi gravado em vídeo por câmeras de segurança. Segundo a Polícia Civil, o acusado estava embriagado quando cometeu o homicídio.

Após a denúncia do Ministério Público, o juiz entendeu haver provas da materialidade do crime e indícios da autoria.

O magistrado também aceitou denúncia e tornou réu o motorista do empresário, identificado como Mário Lúcio de Oliveira, que aparece nas imagens do restaurante ajudando Roberto Vicente Correia a sair do restaurante.

Os advogados dos réus têm 10 dias para apresentar defesa preliminar.

Joacir Oliveira Filho, de 35 anos, levou um tiro no tórax, em um restaurante no Centro de Campina Grande, em 30 de maio deste ano. Ele morreu no local. Pouco tempo antes do tiro, o empresário e o radialista chegaram a conversar e até se abraçaram. Eles estariam bebendo juntos. Segundo a polícia, o crime aconteceu após uma discussão por causa de um relógio.

Após o disparo, o empresário fugiu do local, ajudado pelo motorista. Poucas horas depois do homicídio, o empresário Roberto Vicente Correia foi preso.

Fonte: Click PB