Lei publicada no DOE oficializa criação de novas secretarias no governo da Paraíba

A ex-vereadora e ex-secretária de Juventude do estado, Rafaela Camaraense (PSB) é a secretária responsável pelo comando da SEMAS. Já o pesquisador Cláudio Furtado foi nomeado para a SECTIES. Ele foi presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq-PB) entre 2011 e 2018 e liderava a secretaria da Educação e da Ciência e Tecnologia antes do desmembramento.