UEPB oferece 29 vagas para servidor técnico-administrativo; veja edital

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) publicou o edital de processo seletivo para o preenchimento de vagas temporárias para servidores técnicos administrativas na Instituição.

Os interessados podem se inscrever desta terça-feira (25) até o dia 21 de maio, no site da Comissão Permanente de Concursos (CPCon) da instituição.

Ao todo, são 29 vagas, distribuídas nos níveis fundamental, médio e superior. A carga horária é de 40 horas e os salários variam de R$ 1.577,35 a R$ 3.566,25.

Há vagas para funções como auxiliar administrativo, técnico em laboratório de várias áreas, análise de águas, arquivista, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, pedagogo e psicólogo.

Inscrições

Para efetuar a inscrição, o candidato precisa acessar a área do candidato, após cadastro no Sistema de Gerenciamento de Processo Seletivo da UEPB, preencher integralmente o formulário eletrônico de inscrição e imprimir o boleto.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 75 para cargos de nível fundamental, R$ 95 (nível médio) e R$ 115 (nível superior).

Provas

A prova objetiva para todas as funções e a prova discursiva para a função de pedagogo acontece no dia 18 de junho, em Campina Grande, ou em algum município onde exista Câmpus da UEPB.

Já a prova prática (para a função de técnico em laboratório) acontece no dia 9 de julho. O recebimento da documentação da prova de títulos acontece no período de 30 de junho a 4 de julho. O resultado final será divulgado no dia 20 de julho.

Fonte: Corerio da PB