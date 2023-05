Lula: ‘não podemos permitir que o fascismo e o racismo dominem dentro dos estádios de futebol’

By

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou nesta segunda-feira (22) a importância de ações contra o racismo no futebol. O chefe do Executivo federal comentou os ataques racistas contra o jogador do Real Madrid Vini Jr.

“Acho importante que a Fifa, a Liga Espanhola e as ligas de outros países tomem medidas sérias, porque não podemos permitir que o fascismo e o racismo dominem dentro dos estádios de futebol”, criticou o presidente brasileiro no Japão, onde foi para o encontro do G7.

O jogador já havia sido vítima de racismo em pelo menos outros nove casos. Na maioria deles os criminosos não foram identificados.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prometeu medidas jurídicas caso não haja ações efetivas de autoridades espanholas após o racismo sofrido pelo jogador.

Dirigentes do Valencia, que ganhou o jogo por 1 a 0, prometeram banir os torcedores responsáveis pelas ofensas racistas.