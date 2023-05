Governo Lula é aprovado por maioria dos brasileiros, aponta pesquisa

O governo Lula (PT) é aprovado por 54,1% dos brasileiros, segundo a nova rodada do levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (23). A reprovação ao petista somou 39,4%.

Assim como no período eleitoral, Lula tem o melhor desempenho entre as mulheres (56,4% de aprovação); mais jovens (59,8%); e moradores do Nordeste brasileiro (67,4%). Há também bons desempenhos entre o público com idade superior aos 60 anos (58,5%) e entre aqueles que possuem apenas o ensino fundamental (60,4%).

Os dados do levantamento indicam também uma predominância de avaliação positiva sobre a atual gestão. Ao todo, 39,7% dizem que o governo atual é ‘bom ou ótimo’. Outros 32,7% dizem que a gestão de Lula seria ‘ruim ou péssima’.

Para chegar aos resultados, o instituto ouviu presencialmente 2.023 pessoas de todas as regiões do Brasil. As entrevistas foram realizadas entre os dias 16 e 21 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.