João Azevêdo entrega Ginásio em CG e anuncia apoio ao MAIOR SÃO JOÃO do MUNDO

By

O governador João Azevêdo visita Campina Grande nesta terça-feira (23), ocasião em que vai anunciar apoio às quadrilhas juninas, aos barraqueiros do Parque do Povo e investimentos em mídia para divulgar o São João e o Salão do Artesanato Paraibano.

O chefe do Executivo também vai entregar a reforma e ampliação do Ginásio Poliesportivo do Instituto dos Cegos de Campina Grande.

Data: 23.05.2023 – Terça-feira