João Azevêdo se reúne com ministra da saúde para cobrar garantias para pagamento do piso da enfermagem

João Azevêdo se reúne com ministra da saúde para cobrar garantias para...

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), revelou, durante entrevista nesta segunda-feira (22), uma agenda com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, nesta terça-feira (23), em Brasília, para cobrar garantias do Governo Federal para o pagamento do piso da enfermagem em todo o estado.

Para o governador, houve um erro de cálculo que afetou tanto o estado quanto os municípios, tendo em vista que os valores anunciados não suprem a demanda do número de profissionais de enfermagem que atuam no território paraibano.