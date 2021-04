Médico pediatra de Campina Grande morreu em acidente no estado de Pernambuco na noite de ontem (15)

Faleceu em um trágico acidente de trânsito na noite de ontem (15), o médico pediatra de Campina Grande Pablo Benvindo Ferreira. Ele trafegava na BR-232, entre os municípios Tacaimbó e Belo Jardim, em Pernambuco.

As informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), são de que a vítima estava no carro, entrou na contramão da rodovia e colidiu frontalmente com um caminhão. Ele estaria sozinho no veículo e ficou preso às ferragens.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital de Belo Jardim, mas não resistiu aos ferimentos. O carro ficou destruído após o impacto.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde da região. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Além da PRF e do Samu, o Corpo de Bombeiros esteve no local.

