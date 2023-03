Médico sousense tem carro alvejado com tiros após ser confundido com bandidos na Paraíba

By

Médico sousense tem carro alvejado com tiros após ser confundido com bandidos...

Na madrugada de ontem (16), o médico sousense Dr. Arthur Benozzati, conhecido como Dr. Colágeno, teve seu veículo alvejado com tiros próximo ao município de Frei Martinho, na Paraíba, divisa com o Rio Grande do Norte que atualmente passa por uma crise na segurança pública.

Conforme informações, Dr. Arthur e seu companheiro Clayson Benozzati, seguiam viagem e eles pararam em frente a uma casa e depois em uma praça próxima para descansar e esperar o dia nascer para seguir caminho.

Posteriormente, eles foram surpreendidos com uma forte batida na traseira do carro e segundo relatado pelo casal, eles não perceberam que era a Polícia Militar, achando que poderia ser um assalto e empreenderam fuga sentido ao centro da cidade na tentativa de procurar ajuda, como também frisaram não ter ouvido nenhum sinal sonoro de sirene, durante o trajeto, o automóvel foi alvejado com diversos disparos.

Momentos depois, eles relataram que ao perceberem que se tratava da polícia em perseguição ao carro em que estavam, eles pararam de imediato e foi feita a abordagem.

O casal registou um Boletim de Ocorrência e ainda se recupera do susto. “Estamos abalados né? Quase morremos. Foi por um tris”, relatou.

Fonte: Mais São Bento