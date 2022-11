Mega-Sena sorteia R$ 55 milhões neste sábado; veja como apostar

A Mega-Sena deve pagar R$ 55 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2536 que será sorteado neste sábado (5) .

Quem quiser participar do sorteio deve fazer as apostas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Chances de ganhar

Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

De acordo com a Caixa, para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. Já para uma aposta com 15 dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.