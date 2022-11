Saiba quanto a PRF aplicou de multa a bolsonaristas na Paraíba

By

As multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) a bolsonaristas que bloquearam rodovias na Paraíba em manifestações contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já somam R$ 129 mil.

Ao todo, 37 motoristas foram multados entre segunda (31/10) e terça-feira (01/11).

Entre as infrações mais registraras, a principal foi por utilizar veículo para deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão, ou entidade de trânsito.

A multa para este tipo de caso é de R$ 5.869,40, podendo chegar ao valor de R$ 17.608,20, no caso dos organizadores e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.