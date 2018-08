Menos de um terço dos municípios atingiu meta de vacinação

By

A cobertura vacinal das crianças contra sarampo e pólio atingiu a marca média de 72%, segundo confirmou nesta terça-feira (28) a Secretaria Estadual de Saúde através do Boletim Informativo da Campanha de Vacinação contra Sarampo e Pólio. A meta mínima a ser alcançada corresponde a 95% de cobertura vacinal.

A campanha de vacinação começou no dia seis deste mês e segue até o dia 31 deste mês. Conforme o boletim, a cobertura vacinal das crianças de três anos atingiu 72,85% para pólio (um total de 42.843 doses aplicadas) e 72,53% para sarampo (total de 42.652 doses aplicadas).

Já com relação às crianças na faixa dos quatro anos de idade, a cobertura vacinal para a pólio atingiu 72,61% (um total de 43.299 doses aplicadas) e para sarampo está em 73,01% (ou seja, 43.538 doses aplicadas).

No que diz respeito à avaliação da campanha contra a poliomielite, dos 223 municípios do Estado, 54 municípios atingiram a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de, pelo menos, 95%. Outros 150 municípios estão com cobertura vacinal entre 60% a 94,99% e 19 municípios apresentam cobertura vacinal abaixo de 60%.

Para o sarampo, dos 223 municípios paraibanos, 50 já atingiram a meta preconizada pelo Ministério da Saúde que é de, pelo menos, 95%. Já 156 municípios estão com cobertura vacinal entre 60 a 94,99% e 17 municípios apresentaram cobertura vacinal abaixo de 60%.

“A SES recomenda intensificar a vacinação contra o sarampo e a poliomielite em virtude dos surtos de sarampo que estão ocorrendo nos estados de Roraima, Manaus, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rondônia, Pará e Amazonas. Além disso, o estado de Pernambuco, na Região Nordeste, confirmou casos importados de sarampo na última semana (fase de atualização no âmbito nacional, sujeitos a alterações)”, informou a enfermeira do Núcleo de Imunização da SES, Márcia Mayara.

