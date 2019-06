Messi cita gosto amargo por derrota na estreia da Copa América: ‘Temos que levantar a cabeça e seguir’

By

Lionel Messi viveu mais uma decepção com a seleção da Argentina na estreia da Copa América, em Salvador, após a derrota de 2 a 0 dos Hermanos sofrida diante da Colômbia na Fonte Nova.

Após a derrota, Messi falou na zona mista do estádio sobre a decepção de estrear na competição com uma derrota.

“Apesar do resultado, teve coisas boas. Temos que tirar as coisas positivas, levantar a cabeça e seguir”, analisou o camisa 10 argentino.

“No segundo tempo nos soltamos um pouquinho mais e quando estávamos melhor na partida, em uma jogada no mano a mano termina num golaço. Saímos com um gosto amargo por isso. Vai levar um tempo para aceitar essa derrota, para assimilar, mas temos que ir a Belo Horizonte e pensar no jogo seguinte”, afirmou Messi.

A Argentina enfrentará o Paraguai na quarta-feira precisando vencer para seguir dependendo de si para se classificar para as quartas de final.

“O caminho a ser seguido é o do segundo tempo, os 25 primeiros minutos até o gol deles, demos um passo adiante, tomamos o controle da partida. Temos que levantar a cabeça e pensar no que vem pela frente porque esse é apenas o começo e tem muita Copa ainda”.

Fonte: ESPN por Thomas Polistchuk, de Salvador (BA)